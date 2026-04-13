Junqueras (ERC) celebra la victòria de Tisza a Hongria: "És un bon missatge per a AC i Vox"

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat la victòria a Hongria de Tisza-Partit del Respecte i la Llibertat, que lidera el conservador Péter Magyar, i que ha relegat el Fidesz-Unió Cívica Hongaresa de Viktor Orbán a la segona força: "És un bon missatge per a Aliança Catalana (AC) i Vox".
"Celebrem que les franquícies de Trump i de Putin a Europa perdin eleccions i celebrem que les eleccions les guanyin partits democràtics", ha dit en unes declaracions als periodistes a la seu d'ERC aquest dilluns.
Així, Junqueras ha assenyalat que "els partits que aplaudeixen Trump i les polítiques de Trump i de Putin acaben perdent perquè són partits que perjudiquen la societat".