Junqueras (ERC) celebra la tornada de Puigdemont per restaurar allà on "ha imperat la injustícia"

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha saludat aquest dimecres el retorn de l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, després de l'aval del Tribunal Constitucional a aplicar la llei d'amnistia, perquè creu que es restaura la justícia allà on "ha imperat la injustícia".
En una entrevista a Tele5 recollida per Europa Press, també ha criticat que se l'inhabilités com a professor d'universitat "amb l'argument que soc un perill a l'hora d'encomanar un esperit de rebel·lia entre els estudiants universitaris".
Preguntat per la possibilitat que la Diputació Permanent pugui avalar els dos decrets d'habitatge tombats pel Congrés, ha expressat que no li "sembla malament" i que qualsevol intent d'ajudar és bo en una situació que ha qualificat de dramàtica i urgent.
Ha sostingut que ERC va votar a favor dels decrets, tot i que estaven convençuts que eren "insuficients", i ha receptat construir, rehabilitar i millorar el transport públic per solucionar el problema de l'habitatge.
AC
Respecte a l'enquesta de 'La Vanguardia' de diumenge que estima que AC seria la segona força política en unes eventuals eleccions catalanes (i ERC, tercera), el republicà ha expressat que l'enquesta és "francament molt millorable".
"No hi ha correspondència entre la intenció de vot que la mateixa enquesta diu i el repartiment d'escons que dona, però ni per casualitat, i per tant esperem que en pròximes ocasions s'ajusti una mica més el repartiment a la intenció de vot declarada pels votants", ha valorat.
RODALIES
Sobre l'aturada del servei de Rodalies d'aquest dimecres al matí, ha criticat que el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, estigui "tan desaparegut" a l'hora de donar explicacions sobre el servei de trens.
"Tenim un ministre que està repiulant la seva entrevista d'ahir en lloc d'estar donant explicacions sobre per què tots els trens de Catalunya han quedat aturats avui", ha lamentat.