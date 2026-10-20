Junqueras celebra que "la política torna al terreny de la política" amb l'amnistia

BARCELONA 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que "avui la política torna al terreny de la política perquè surt del terreny de la judicialització i de la repressió" amb la decisió del Tribunal Suprem d'aplicar l'amnistia als líders condemnats per l'1-O.
Així s'ha expressat en unes declaracions davant els periodistes a la seu del partit aquest dimarts a la tarda al costat dels exconsellers Raül Romeva i Dolors Bassa, també amnistiats, i d'altres dirigents d'ERC com la secretària general, Elisenda Alamany; l'expresident de la Generalitat Pere Aragonès, i l'eurodiputada Diana Riba, entre d'altres.
"No tenien cap necessitat d'impedir-nos fer la nostra feina, de poder fer classes a la universitat. Si ho han fet és perquè ens han tingut i ens tenen molta por. I deixeu-me aclarir que fan bé de tenir-ne", ha sostingut.