Junqueras (ERC): "Catalunya no pot esperar més per un servei de Rodalies digne"

BARCELONA 8 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que "Catalunya no pot esperar més per un servei de Rodalies digne", després de les noves incidències ferroviàries d'aquest dissabte.

"No és només una qüestió de trens: és una qüestió de dignitat, de productivitat i de benestar col·lectiu", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

Ha insistit que el traspàs de Rodalies a la Generalitat és prioritari per Catalunya: "Volem gestionar els nostres ferrocarrils perquè sabem que és l'única via per millorar de debò el servei".