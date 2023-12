Junqueras (ERC) avisa els jutges que "tothom" ha de comparèixer en comissió segons el CP

Critica que el PP "es negui a renovar" el CGPJ per no perdre-hi la majoria

BARCELONA, 19 des. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha avisat aquest dimarts els jutges que el Codi Penal (CP) "especifica que tothom ha de comparèixer en una comissió parlamentària".

Ho ha dit en una entrevista de Telecinco recollida per Europa Press en preguntar-li per les citacions de jutges a les comissions parlamentàries d'investigació, i el rebuig d'alguns a assistir-hi, com en el cas de la comissió sobre l'operació Catalunya oberta al Congrés.

Sobre la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), creu que el PP "l'ha impedit durant anys perquè no vol perdre la majoria que un dia va obtenir".

"No és normal des d'una perspectiva democràtica que un partit polític es negui a renovar un òrgan en espera d'una majoria parlamentària", ha criticat.

A la pregunta de com se sentirà si l'expresident Carles Puigdemont torna a Espanya sense passar per la presó com va fer ell, ha replicat "que aquells que no haurien de ser condemnats no siguin condemnats ha de ser motiu d'alegria".

També ha insistit en la necessitat de revisar el model de finançament de Catalunya: "És curiós que calgui demanar un tracte singular per poder rebre el mateix que reben els altres. Si per poder rebre el mateix que reben els altres hem de demanar un tracte singular, demanarem un tracte singular, perquè tots els ciutadans haurien de rebre el mateix".