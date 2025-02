Junqueras (ERC) augura "moments molt decisius" imminents per al català i el finançament

Alamany creu que ERC ha de "marcar el pas" al Govern central i la Generalitat de Catalunya

BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha augurat aquest dissabte que "segurament hi haurà moments molt decisius" en els pròxims dies i en les pròximes hores, textualment, en matèria de llengua catalana i el finançament singular per a Catalunya.

Així s'ha expressat Junqueras davant del Consell Nacional d'ERC que s'ha reunit a la seu del partit a Barcelona, i abans de la seva primera reunió pública amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, des que va tornar a la presidència dels republicans després de guanyar el congrés intern de la formació.

"Estem aquí per ser exigents amb la sobirania del nostre país. Perquè és la manera de donar el millor servei a tota la nostra gent, a tota la gent del nostre país. I també perquè volem construir les majories necessàries per fer-ho possible", ha assegurat.

Sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat, Junqueras ha valorat els passos fets aquesta setmana per a aquest objectiu que, en les seves paraules, han aconseguit traduir un acord d'investidura entre el PSC i ERC a un acord entre el Govern central i l'executiu català.

També ha situat la futura negociació dels pressupostos de la Generalitat del 2026 com un moment en què ERC tindrà, textualment, una força decisiva: "Són elements que ens generen la confiança necessària que serem capaces de traspassar els serveis de Rodalies i de mitja distància al Govern de la Generalitat per garantir un bon servei".

ALAMANY HA DE "MARCAR EL PAS"

Per la seva banda, la secretària general d'ERC, Elisenda Alamany, que també ha intervingut davant del Consell Nacional, ha situat al seu partit com aquell que, textualment, ha de marcar el pas al Govern central i la Generalitat "perquè Catalunya es faci respectar i perquè hi hagi l'ambició nacional que els falta".

Alamany ha advertit que tant el Govern central com el Govern català estan liderats "pel mateix partit assegut un davant de l'altre", en referència als socialistes, i ha defensat una estratègia que vagi guanyant llibertats, textualment, fins a aconseguir la llibertat final de la independència de Catalunya.

"Som nosaltres els que hem estat independentistes sempre, els que ens ho prenem de debò i els que creiem que ens hem d'enfortir, que hem de preparar el país i que hem de preparar-lo per al salt definitiu. Un salt definitiu que avui el país no està preparat per fer", ha remarcat.

Quant a l'intent de moció de censura aquesta setmana en l'Ajuntament de Ripoll (Girona) després del 'no' de Junts a desbancar de l'alcaldia Aliança Catalana, Alamany ha assegurat que sempre cal aprofitar les oportunitats que dona l'extrema dreta per desallotjar-la, i ha subratllat que era "el moment de demostrar valentia i patriotisme".