Oriol Junqueras, sobre l'àudio de María Dolores de Cospedal: "Molta indignació"

BARCELONA 24 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha manifestat sentir "molta indignació" per un àudio en què suposadament l'exministra de Defensa María Dolores de Cospedal li demanaria a l'excomissari Villarejo informació sobre el germà de Junqueras, segons ha avançat aquest dilluns Rac 1.

Aquest àudio s'ha conegut el mateix dia que Cospedal compareix al Congrés arran de la investigació per l'operació Catalunya, juntament amb l'exlíder del PP a Catalunya i ara diputada popular a l'Assemblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho.

"Ells (PP) estaven disposats a fer qualsevol cosa per aturar el referèndum de l'1 d'octubre del 2017", ha dit Junqueras en una entrevista d'aquest dilluns a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual també ha afirmat que l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz, anava, en les seves paraules, demanant que busquessin informació sobre el seu pare.

Ha afirmat que viu aquesta situació "amb molta indignació i també amb molta tranquil·litat d'esperit" perquè amb l'àudio es reafirma que mai no es va trobar res en contra de l'independentisme, malgrat criticar que, a parer seu, els polítics condemnats pel procés no han rebut tot l'acompanyament que mereixien ateses les circumstàncies.

VEU EN GENT DEL PP I EL PSOE ACTIVITAT "DELICTIVA"

En l'àudio, Cospedal diu a Villarejo que parlaria amb el fiscal per investigar Junqueras i, sobre això, el líder d'ERC ha recordat que "qui aparta" alguns fiscals de la investigació sobre la trama Kitchen i, per tant, de la investigació contra Cospedal i Villarejo és l'ex-fiscal general de l'Estat Dolores Delgado, nomenada pel PSOE.

"Per tant no estem davant el simple fet que els del PP ho han fet malament, que és evident que sí ho han fet molt malament, sinó que estem davant un fet molt més complex en el qual hi ha gent del PP i gent del Partit Socialista i gent d'altres àmbits que han tingut una actuació que és delictiva, que és un delicte", ha dit.