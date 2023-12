Junqueras (ERC) atribueix les "manques" socials a Catalunya al dèficit fiscal amb l'Estat

Afirma que la feina d'ERC prèvia a l'amnistia és el que els ha permès "obrir camí"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha atribuït part de les "manques en termes socials" a Catalunya al dèficit fiscal amb l'Estat, i ha posat com a exemple els reptes en àmbits com l'habitatge.

"Ser un estat independent ens dotaria de més recursos i més eines per millorar la vida de tots els ciutadans", ha afirmat aquest dissabte durant la seva intervenció en el Consell Nacional d'ERC a la seu del partit a Barcelona.

Ha considerat que aquesta és "una de les raons" per les quals no renunciaran al dret d'autodeterminació ni a un referèndum per a Catalunya, ha dit.

Segons ell, la feina que ha fet ERC durant els últims anys --com els indults i la reforma del Codi Penal, entre d'altres-- és el que els ha permès "obrir camí cap a l'amnistia".

Ha afegit que aquesta feina prèvia també els ha permès, entre d'altres, poder incrementar el salari mínim interprofessional (SMI) i les pensions, a banda de reduir el deute de la Generalitat amb l'Estat, "que no s'hauria d'haver produït" si Espanya tingués un finançament just, en les seves paraules.

EXPORTACIONS, INVERSIONS I OCUPACIÓ

"És tot això el que ens ha permès contribuir a fer que el nostre país estigui en rècord històric" d'exportacions, inversions i ocupació, ha apuntat Junqueras.

Ha celebrat que són "dades positives i dades esperançadores", però ha criticat textualment que malgrat aquestes xifres continuïn existint reptes molt rellevants, com el de l'habitatge.

Per ell, la millor manera d'afrontar-los és que Catalunya disposi "de totes les eines, de les eines de què disposen els Estats".