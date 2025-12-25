Publicat 25/12/2025 10:10

Junqueras (ERC) assegura que treballen perquè Catalunya tingui més "recursos i competències"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'eurodiputada Diana Riba, fan la tradicional ofrena floral a la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana, Francesc Macià, en el cementiri de Montjuïc.
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat aquest dijous un missatge d'esperança a les famílies, i ha assegurat que treballaran perquè Catalunya "cada vegada tingui més força, recursos i competències".

Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.

"Més recursos per posar-los a disposició de la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i l'habitatge. És el nostre compromís sempre i també per a aquest 2026", ha afegit.

