Junqueras (ERC) assegura que treballen perquè Catalunya tingui més "recursos i competències"

LORENA SOPENA-EUROPA PRESS
BARCELONA 25 des. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha enviat aquest dijous un missatge d'esperança a les famílies, i ha assegurat que treballaran perquè Catalunya "cada vegada tingui més força, recursos i competències".
Ho ha dit aquest dijous en el cementiri barceloní de Montjuïc durant l'ofrena anual davant de la tomba de l'ex-president de la Generalitat republicana Francesc Macià, que va morir el dia de Nadal de 1933.
"Més recursos per posar-los a disposició de la salut, l'educació, els serveis socials, el transport i l'habitatge. És el nostre compromís sempre i també per a aquest 2026", ha afegit.