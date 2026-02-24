Junqueras (ERC) assegura que sense la recaptació de l'IRPF no hi haurà pressupostos a Catalunya

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Avisa que "probablement" presentaran una esmena a la totalitat si el PSC proposa els comptes
BARCELONA, 24 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dilluns que si no es compleix la cessió de la recaptació de l'IRPF --part de l'acord entre ERC i el PSC per investir Salvador Illa president de la Generalitat-- no hi haurà pressupostos a Catalunya i els ha allargat la mà per donar suport als comptes actuals amb ampliacions de crèdit.
Junqueras ha reiterat el rebuig republicà a fer costat als pressupostos i, preguntat per si en la reunió que va tenir divendres a Madrid amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, es va adonar que la recaptació no seria una realitat, ho ha afirmat, en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press.
Sobre si veu marge d'acord per als pressupostos, ho ha negat perquè "no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF".
ESMENA A LA TOTALITAT
Ha avisat el PSC sobre aprovar els comptes sense una majoria parlamentària: "Aconsellaria sempre a tothom que no escalin conflictes que no poden guanyar".
En aquest sentit, ha assenyalat que ERC "probablement" presentarà una esmena a la totalitat si el PSC proposa uns pressupostos al Parlament.
Preguntat per si s'imagina un avançament electoral en cas de no aprovar-se els comptes, ha negat que el Govern ho vulgui: "Saben que no els convé, i perquè, a més, el país no hi guanyaria res", ha dit.
JUNTS
Creu que Junts donarà suport al nou finançament autonòmic que reportarà 4.700 milions més per a Catalunya perquè assegura que "no guanyem res si se'ls queda el Ministeri d'Hisenda".
Ha criticat que el secretari general de Junts, Jordi Turull, digués aquest dilluns que ERC acceptava totes les pastanagues del PSOE: "Això amb què ajuda el país? Què aporta al país? És a dir, quants recursos de més van a les escoles cada vegada que dius la paraula pastanaga? Quants recursos de més van a les infraestructures, a la indústria o a l'agricultura?".