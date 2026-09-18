Junqueras assegura que qualsevol vot d'un català a PSOE, PP i Vox "és un vot perdut"

Preveu que "en les pròximes setmanes" el Govern central porti al Congrés el nou finançament
BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest divendres que qualsevol vot d'un català a PSOE, PP i Vox "és un vot perdut" en relació amb les visites d'aquest divendres i el cap de setmana a Catalunya dels seus líders estatals, i ha demanat el vot per a ERC per defensar els que considera els interessos de Catalunya.
"Qualsevol ciutat de Catalunya que se li acudeixi votar tant és el PP o Vox i, m'atreviria a dir que el PSOE, està malbaratant la seva força", ha dit Junqueras abans d'una jornada de treball del grup parlamentari i la direcció de la formació a Alella (Barcelona).
Ha criticat que tant el president del Govern central, Pedro Sánchez (que diumenge assisteix a la Festa de la Rosa del PSC), com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (que dissabte visita Badalona) i el de Vox, Santiago Abascal (aquest divendres a Tarragona i Barcelona) "venen a buscar els suports que segurament no s'han merescut mai".
El republicà creu que cap dels tres partits ha prioritzat els interessos de la societat catalana ni s'ha "preocupat" del transport públic, les polítiques industrials o els serveis sanitaris o educatius, entre d'altres.
Ha demanat el vot per a ERC i ha augurat uns bons resultats al partit: "Serà un curs polític carregat de processos electorals, dels quals estem convençuts que en sortirem ben parats".
NOU FINANÇAMENT I FLA
Junqueras preveu que en les "pròximes setmanes" el Govern central aprovi definitivament el model per al nou finançament autonòmic per portar-lo al Congrés, i que el Congrés aprovi la liquidació de deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA): "Ens hi tornem a jugar molt".
"Esperem que tots els partits polítics estiguin a l'alçada. Això val per als socialistes, per a Junts i per a tothom", ha puntualitzat.