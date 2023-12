Junqueras (ERC) aposta per construir una economia "de més valor afegit" per abordar l'habitatge

Creu que un habitatge assequible "només es pot aconseguir" considerant-lo com un dret



El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha apostat per construir una economia "de més valor afegit i amb salaris més alts" per abordar la qüestió de l'habitatge.

En un article d'opinió publicat en el diari 'Ara', recollit per Europa Press aquest diumenge, ha assegurat que cal "generar habitatge de lloguer a preu assequible i aturar, també, la despatrimonialització de les administracions públiques".

Segons ell, que l'habitatge estigui a un preu assequible "només es pot aconseguir considerat l'habitatge no només un actiu econòmic sinó, també, un dret de les persones", per la qual cosa ha considerat que s'haurà de trobar l'equilibri amb tanta inversió pública com sigui necessària i tan poca com sigui possible, en les seves paraules.

"Existeix una tensió que té elements econòmics, però també característiques polítiques i connotacions morals entre, almenys, una part dels grans tenidors i la majoria de la població que necessita i demana un habitatge", ha apuntat.

En aquesta línia, ha analitzat que la tensió que es deriva d'aquesta situació adquireix una dimensió "moral, social i política, perquè molts pisos els compren persones que no els volen utilitzar per viure, sinó per especular".

TRANSPORT PÚBLIC

Junqueras ha defensat que per aconseguir aquesta economia de més valor afegit cal assegurar una bona xarxa de transport públic, però ha lamentat que en aquests moments Catalunya "està lluny de complir aquestes condicions, tot i que només sigui pel servei catastròfic" de Rodalies i mitja distància de Renfe.

Per ell, també cal millorar en infraestructures de telecomunicacions i "garantir el millor equilibri possible" en la disponibilitat de serveis educatius i sanitaris.

Ha assenyalat que un dels factors que determina l'elecció del lloc on viuen les persones és "sens dubte, la disponibilitat d'aquests serveis públics".