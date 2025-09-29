Junqueras anunciarà aquest dimarts que vol ser candidat d'ERC a les catalanes

BARCELONA 29 set. (BARCELONA) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, preveu anunciar aquest dimarts que vol ser el candidat dels republicans a les pròximes eleccions catalanes en la conferència 'Una nova ambició nacional' que pronunciarà a les 19 hores a L'Auditori, a Barcelona.
Ho ha explicat el secretari general adjunt d'ERC, Oriol López, en una entrevista de Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, en la qual López ha dit que Junqueras "explicarà la determinació que té de construir un futur millor" per a Catalunya i anunciarà la voluntat de fer un pas al capdavant.
"El país necessita els millors actius per tirar endavant noves propostes i creiem que Junqueras és un dels millors actius que té aquest país", ha expressat López.
Ha recordat que "aviat sortirà" la resolució del recurs d'empara presentat davant el Tribunal Constitucional perquè se li apliqui la llei d'amnistia, i també està previst que l'advocat general de la Unió Europea publiqui les seves conclusions sobre la llei el 13 de novembre.
López ha apuntat que Junqueras va ser candidat de manera "real" un cop, el 2012, i que la militància d'ERC haurà de decidir el candidat mitjançant unes primàries.