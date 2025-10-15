Junqueras anuncia una PNL per a un "acte de desgreuge polític" a Companys

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dimecres, en l'ofrena a la tomba de Lluís Companys al cementiri de Montjuïc pel 85è aniversari del seu afusellament, que el seu partit presentarà una proposició no de llei (PNL) al Congrés dels Diputats per exigir al Govern central un "acte de desgreuge polític" a la figura de l'expresident català.
Ha sostingut que l'Estat té una responsabilitat enorme en aquests fets "no tan sols pels actes de repressió i guerra contra la societat catalana i Catalunya, sinó que també té una responsabilitat en termes internacionals", pel suport d'Espanya a les tropes nazis i italianes durant la Segona Guerra Mundial.
Ha assenyalat que Companys va ser assassinat pel feixisme "justament perquè era president de Catalunya", i creu que l'Estat espanyol, per ser hereu dels responsables d'aquest assassinat, en les seves paraules, és el que ha de fer aquest acte de reconeixement a la seva figura per la seva condició de president de Catalunya.