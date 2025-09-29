Junqueras (ERC) anuncia un acord amb el Govern per invertir 260 milions en recerca

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha anunciat aquest dilluns un acord amb la Generalitat per invertir 260 milions en l'àmbit de la recerca a Catalunya.
Ho ha explicat en unes declaracions a la premsa davant el Barcelona Supercomputing Center-Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS), en què ha explicat que l'acord neix dels pactes signats en la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat que permeten que "cada any es destinin per part del Govern espanyol" 150 milions d'euros.
Segons Junqueras, la inversió s'enfilarà als 260 milions perquè l'any passat "només es va concretar una xifra propera als 40 milions" i, per tant, ha dit, calia resoldre el dèficit de 110 milions d'euros, que se sumaran als 150 previstos anualment.
Ha dit que aquest acord s'ha aconseguit amb la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, i ha rebutjat que l'acord tingui relació amb la negociació pressupostària: "No hi ha negociació pressupostària ni en el cas de Catalunya ni en el cas de l'Estat espanyol. Almenys fins que el Partit Socialista compleixi els seus compromisos en matèria de model de finançament", ha advertit.
NOVES INVERSIONS
Ha afegit que la recerca és una "competència exclusiva" de la Generalitat fet que, segons ell, justifica que sigui una competència no homogènia i que hi pugui haver un acord directe entre el Govern i el Govern d'Espanya.
Entre d'altres, ha anunciat inversions per construir nous edificis a la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, a més de recursos per al campus de Gardeny a Lleida i l'observatori del Montsec (Lleida).