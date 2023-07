Junqueras (ERC) alerta del "nivell ètic" de Feijóo després de referir-se a Dorado com a contrabandista

Rufián: "Ara que ja coneixen Marcial Dorado potser ja saben qui és M.Rajoy"



BARCELONA, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, creu que les declaracions del líder del PP i candidat a la presidència, Alberto Núñez Feijóo, en les quals descriu el narcotraficant Marcial Dorado com un contrabandista demostren "quin és el nivell ètic i moral" del president popular.

Ho ha dit aquest divendres en l'últim míting matinal d'ERC de la campanya electoral, en el qual ha fet referència a l'entrevista de Feijóo a la Cadena Cope en què ha parlat de la seva relació amb Dorado.

"El fet que intenti distingir entre la condició de contrabandista i la de narcotraficant dona molt bé la idea de quin és el nivell ètic i moral del senyor Feijóo", ha afirmat Junqueras preguntat per les declaracions del líder popular.

De fet, Junqueras veu "sorprenent" que Feijóo no hagués reconegut fins ara la relació amb Dorado abans, mentre que el líder popular ha assegurat textualment que ja ha passat cinc campanyes electorals amb les fotos de Dorado.

"Vaig tenir la sort, com a mínim l'ocasió, de compartir presó amb molts dirigents del PP, però molts. No n'hi havia cap que fos allà per haver posat urnes. Tots hi eren per haver posat alguna altra cosa en un altre lloc, però no urnes ni vots en urnes", ha fet broma Junqueras.

Per la seva banda, el candidat d'ERC al Congrés per Barcelona, Gabriel Rufián, ha ironitzat que "ara que ja coneixen Marcial Dorado potser ja saben qui és M.Rajoy".