Junqueras (ERC) alerta que l'atac a Iran "no respon a cap intent de democratitzar" el país

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha alertat que l'atac contra Iran llançat per Estats Units i Israel "no respon a cap intent de democratitzar" el país i, afirma, és una acció més en la guerra pel control de les matèries primeres per part de les grans potències.
En una sèrie de missatges a X recollits per Europa Press aquest diumenge Junqueras ha lamentat que "les conseqüències, com sempre, les pateixen precisament les persones que haurien de poder decidir el futur d'Iran".
Sobre el preu del petroli assegura que des de fa 165 anys els preus de la plata i el petroli es mouen en sintonia i considera que aquests no pujaran per la situació a Iran: "Aquestes potències ataquen Iran (i intervenen a Veneçuela) justament perquè sembla probable que el preu del petroli pujarà. La relació de causa-efecte és al revés del que sembla", ha assenyalat.