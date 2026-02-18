Junqueras (ERC) afirma que es va reunir amb Puigdemont en la seva última visita a Bèlgica

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Diu que la recaptació de l'IRPF a Catalunya segueix sent "condició sine qua non" per als Pressupostos
BARCELONA, 18 febr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que es va reunir amb el líder de Junts i ex-president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva última visita a Bèlgica: "Vam parlar de model de finançament, de trens, d'IRPF, de totes aquestes qüestions", ha explicat.
En una entrevista concedida a la Cadena SER aquest dimecres a la nit recollida per Europa Press, Junqueras ha dit que forma part de la seva feina i es la seva obligació parlar amb les diferents forces polítiques.
RUFIÁN
Preguntat per l'acte que ha protagonitzat aquest dimecres el portaveu d'ERC en el Congrés, Gabriel Rufián, juntamente amb el dirigent de Más Madrid Emilio Delgado i les propostes llançades per Rufián, Junqueras ha dit que està "molt d'acord en què ERC es presenti a Catalunya, Bildu a Euskadi i a Navarra, el BNG a Galícia".
"I al mateix temps tot el meu respecte a les formacions polítiques espanyoles que són les que hauran de decidir de quina manera es presenten", ha afegit.
Preguntat per si entén la proposta que ha realitzat Rufián ha respost que defensen cada dia la necessitat de construir propostes compartides: "Sí. Ho entenc perfectament", ha respost i ha dit que parla amb Rufián molt sovint.
RECAPTACIÓ IRPF
Sobre la recaptació de l'IRPF a Catalunya ha afirmat que segueix sent condició "sine qua non" per a l'aprovació de pressupostos i ha dit que forma part de l'acció parlamentària que ERC retirés en el Congrés la llei per a la recaptació de l'IRPF.
"El que és segur és que nosaltres no renunciem a intentar apropar la responsabilitat fiscal a la societat. I ens sembla que com més a prop està la responsabilitat fiscal dels contribuents, doncs és millor", ha resolt.
ESTAT DEL GOVERN
Preguntat per la seva opinió sobre que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi descartat fer canvis en el Govern i sotmetre's a una qüestió de confiança ha afirmat que entén que ho descarti perquè és "el que li toca".
En aquest sentit, ha afegit que si algú vol forçar una qüestió de confiança això només depèn del president i, per tant, haurà de presentar una moció de censura, encara que ha matisat que "Junts no té majoria per presentar una moció de censura", encara que ERC la votés a favor.