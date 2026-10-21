Junqueras (ERC) afirma que s'ha trobat amb "psicòpates" en el procés judicial per l'1-O

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
Romeva creu que s'està "més a prop que mai d'aconseguir" la independència de Catalunya
SANT VICENÇ DELS HORTS (BARCELONA), 21 (EUROPA PRESS)
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dimecres a la tarda que s'ha trobat amb "psicòpates" en el procés judicial per l'1-O.
Ho ha dit en una concentració a la plaça de la Vila de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) per celebrar l'aplicació de l'amnistia per part del Tribunal Suprem (TS) a líders de l'1-O, i en la qual també s'ha homenatjat a l'exconseller republicà de la Generalitat Raül Romeva.
"El primer dia que em van tancar era l'aniversari del meu fill. Després em van portar a declarar al Suprem a la vigília de Reis i em van tornar a portar al Suprem el dia de l'aniversari de la meva filla perquè són uns psicòpates", ha sostingut.
El també exalcalde de Sant Vicenç dels Horts ha recordat que el 2012 ja va tenir la idea per celebrar un referèndum i que l'hi va dir a algunes personalitats presents en l'homenatge d'aquest dimecres i ha assegurat que llavors ja va advertir que no sabia quan es faria.
"Els vaig dir que faríem tot el possible per guanyar, però que no era del tot segur fer-ho i que potser hauríem de pagar un preu molt alt", ha destacat.
ROMEVA
Per la seva banda, Romeva ha recalcat que l'amnistia els ha portat de tornada al punt de partida de 2015 i que per això està convençut que la feina no s'ha acabat amb la independència catalana: "Hem de continuar i estem més a prop que mai d'aconseguir-la".
Ha afegit que el dret a l'autodeterminació és el que els ha portat fins a aquí i que no es tracta d'un dret qualsevol perquè és el que "et permet decidir qui vols ser i no hi ha més dret que decidir què vols ser com a nació o com a persona".
Amb tot, a l'acte han assistit dirigents d'ERC com la secretària general, Elisenda Alamany; la portaveu en el Parlament, Ester Capella; el cap de llista a Girona al Congrés en les eleccions generals, Teresa Jordà; el portaveu adjunt en el Parlament, Jordi Albert, i el portaveu del partit, Isaac Albert, entre altres.