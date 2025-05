Junqueras (ERC) afirma que Red Eléctrica "hauria de complir molt més amb Catalunya"

BARCELONA 1 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que Red Eléctrica "hauria de complir molt més amb Catalunya" i renovar molt més les línies elèctriques, després de l'apagada de dilluns a la península Ibèrica.

En unes declaracions a la manifestació d'UGT i CCOO a Catalunya per l'1 de maig, ha dit que Red Eléctrica "hauria de garantir unes línies elèctriques que donin el subministrament que necessiten" els polígons catalans en general i el químic de Tarragona en particular.

"Ha de fer la seva feina, i el Govern espanyol ha de garantir que Red Eléctrica faci la seva feina", ha dit.

Per això mateix, Junqueras ha reclamat saber quin va ser l'origen del problema, per garantir que no es repeteixi.

A més, ha defensat assegurar que a Catalunya arribin "les inversions de les empreses públiques que Catalunya necessita i mereix".