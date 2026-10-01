Publicat 01/10/2026 13:45

Junqueras (ERC) afirma que l'orgull per l'1-O "continua intacte" i reclama l'amnistia plena

Archivo - El president d'ERC, Oriol Junqueras
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat aquest dijous que l'orgull per l'1-O "continua intacte" i el compromís també, i ha demanat l'amnistia plena i llibertat perquè Catalunya pugui decidir el seu futur polític.

Ho ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press pels 9 anys de l'1-O, en el qual ha assegurat que aquell dia es van fer possibles les urnes i es va defensar el "dret a decidir, malgrat la repressió".

MANIFEST D'ERC

Amb motiu de l'1-O, ERC també ha fet públic un manifest en el qual assegura que la data forma part de la història de "lluita democràtica i d'afirmació nacional" de Catalunya, i destaca que el partit va tenir un paper determinant en la seva organització.

"Vam fer possible que les urnes hi fossin. Catalunya, malgrat la repressió i la violència, es va expressar i l'Estat va patir una derrota històrica", i ha criticat que la resposta a l'1-O comportés presó, inhabilitacions i processos judicials.

També ha lamentat que la llei d'amnistia no ha arribat a totes les persones "damnificades" i ha demanat aplicar-la de manera immediata per tornar la política al centre de la resolució del conflicte, segons els republicans.

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