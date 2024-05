Junqueras (ERC) afirma que l'amnistia no és "el punt final de res, sinó el principi"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que l'aprovació de la Llei d'Amnistia prevista per a aquest dijous al Ple del Congrés no és "el final de res, sinó el principi d'una lluita en igualtat de condicions per fer possible un referèndum".

Ho ha dit en declaracions a TV3 recollides per Europa Press a les portes de la Cambra Baixa, on ha augurat que quan s'aprovi la llei "la ultradreta política, judicial i mediàtica espanyola segur que posarà tants pals en les rodes com puguin" a la seva aplicació.

Per això, ha insistit que després de la votació de l'amnistia no acaba res, ja que hauran de "seguir treballant en tots els camps, en tots els àmbits, al costat de tothom, perquè aquesta llei s'implementi".