Junqueras (ERC) afirma que Junts "s'equivocaria" si s'afegeix a una moció de censura a Sánchez

Creu que la qüestió de confiança de Junts no aporta res: "Potser no cal"

BARCELONA, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que Junts "s'equivocaria molt" si s'afegeix a una moció de censura contra el president del Govern central, Pedro Sánchez, ja que considera que no milloraria gens la situació de Catalunya.

"Com que crec que s'equivocarien molt i pressuposo que no es volen equivocar, entenc que no ho faran", ha sostingut Junqueras aquest dimarts en una entrevista a Ràdio 4 i La 2 recollida per Europa Press.

Així s'ha pronunciat després que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, assegurés dilluns que presentaria una moció de censura si Junts hi dona suport, després que Vox s'hagi obert a aquesta moció si és per convocar eleccions.

Junqueras ha afirmat que ERC "no té ni cap pressa ni cap intenció que a l'Estat hi hagi un govern del PP i Vox", tot i que ha assenyalat que seran exigents amb el PSOE perquè compleixi els pactes subscrits amb la seva formació política.

"El senyor Feijóo apel·la a Junts, no apel·la a ERC. Crec que no és casualitat", ha apuntat Junqueras, que ha afegit que per als republicans és un orgull que sigui inimaginable que el PP els insti a sumar-se a una moció de censura, textualment.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

Preguntat per si creu que Sánchez s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança com demana Junts, ha respost que hi ha molts motius per desconfiar del president del Govern central, però ha afegit: "Que ara s'admeti una qüestió de confiança tampoc no aporta res. Per tant, si no ajuda en res, potser no cal".

El líder dels republicans considera que el PSOE ha fet coses bé com pactar amb ERC la millora de les pensions, ha dit textualment, i ha assegurat que els socialistes "de vegades l'encerten, i en general l'encerten quan s'adonen que ERC té raó".