Junqueras (ERC) afirma que els governs socialistes "no mereixen continuar" si no compleixen

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha assegurat que els governs socialistes "no mereixen continuar" si no compleixen amb el que és útil per a la societat i ha avisat que, textualment, faran servir totes les eines al seu abast per defensar el seu programa i la societat catalana.

Ho ha dit en una entrevista publicada aquest diumenge per 'NacióDigital' i recollida per Europa Press, en la qual ha remarcat que els governs socialistes seran difícils de sostenir sense el suport d'ERC, en al·lusió tant a la Generalitat de Catalunya com al Govern central.

Junqueras, que lidera una de les quatre candidatures que es disputaran la direcció d'ERC al congrés del partit el 30 de novembre, ha reiterat que des de la seva candidatura tenen "poca confiança" en el grau de compliment de l'acord d'investidura PSC-ERC.

CRITICA LA GESTIÓ DE LA DANA

Preguntat sobre la gestió de la dana a la Comunitat Valenciana, ha assegurat que sembla evident que "no només ha estat víctima d'una catàstrofe natural, sinó també d'una catàstrofe d'origen polític" per una gestió política nefasta, textualment.

"És evident que el govern del País Valencià hauria d'assumir responsabilitats quant als seus màxims dirigents, però també hauria d'assumir-les el Govern espanyol", ha opinat.