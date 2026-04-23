Junqueras (ERC) afirma que citar Pujol a Madrid és "una manera de corrompre la justícia"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha sostingut que la citació a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per part de l'Audiència Nacional (AN) a Madrid dilluns vinent perquè presti declaració presencialment en el judici que l'investiga a ell i la seva família, i perquè se sotmeti a un nou reconeixement mèdic és "una manera de corrompre la justícia".
En unes declaracions aquest dijous al centre de Barcelona durant la diada de Sant Jordi, ha recalcat que ERC està en contra de qualsevol forma de corrupció, però ha considerat evident que es tracta d'un intent d'"escarnir i humiliar una persona que té gairebé 100 anys obligant-la a anar, en aquest cas, a Madrid".
"És una manera de corrompre la justícia, de corrompre la dignitat. Hi ha moltes altres maneres de fer-ho, hi ha moltes altres eines, i sempre estem al costat de qualsevol persona a la qual se la vulgui escarnir o se la vulgui humiliar, especialment des d'una institució", ha valorat.