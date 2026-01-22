Junqueras (ERC) adverteix que exigiran dimissions per Rodalies "si no aporten solucions"

Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest divendres que el seu partit aposta per les solucions, davant la situació actual de Rodalies i de la mobilitat en general a Catalunya, però que "si no aporten solucions", hauran d'exigir dimissions.
"Si hem de triar entre dimissions i solucions, triem solucions, però si no aporten solucions, al final els haurem d'exigir dimissions", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Ha fet una llista de les actuacions que, a parer seu, s'han de prendre: obres immediates per reobrir l'autopista AP-7, fer "el que calgui" per restablir Rodalies i Regionals, garantir el dret al teletreball fins a la recuperació plena de la mobilitat a Catalunya i reforçar el servei de busos a tot el territori.