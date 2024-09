Junqueras (ERC) acusa el TS d'actuar "per sobre de la democràcia" en no aplicar l'amnistia

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

L'exlíder d'ERC i candidat a revalidar el càrrec, Oriol Junqueras, ha acusat el Tribunal Suprem (TS) d'actuar "per sobre de la democràcia" en decidir no aplicar la llei d'amnistia en casos de malversació, com és el seu.

En un missatge a X aquest dilluns recollit per Europa Press, Junqueras també ha acusat l'alt tribunal de vulnerar la llei d'amnistia.

"No deixarem de lluitar des de totes les instàncies per defensar i guanyar els drets civils que avui ens neguen a alguns, però que han de ser conquestes per totes i tots", ha subratllat.