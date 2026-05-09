Junqueras (ERC) acusa a Trapero d'obligar als Mossos a "actuar de manera poc democràtica"

LLEIDA 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat al director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, d'obligar als agents a "actuar de manera poc democràtica", i ha demanat al president de la Generalitat, Salvador Illa, cessar-ho després de la infiltració de dos mossos en una assemblea de sindicats educatius.
"Seria molt important que cap director general de la policia no obligui als Mossos a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit", ha sostingut en declaracions a periodistes en una trobada municipalista d'ERC a Tàrrega (Lleida) aquest dissabte.
Junqueras ha apuntat que "de la mateixa manera que ningú esperaria que un polític faci de comissari de policia, és molt rar que un comandant policial faci de polític i ocupi una direcció general".
"Segurament això ja és un element que ajuda a explicar per què l'adreça dels Mossos d'Esquadra no funciona", ha agregat.
TREN ORBITAL
D'altra banda, el líder d'ERC ha reivindicat el tren orbital que la seva formació posa com a prioritat del Consorci d'Inversions, un eix orbital ferroviari per unir Sitges, Vilanova i la Geltrú al sud amb Mataró al nord, passant per Vilafranca del Penedès, Sant Sadurní d'Anoia, Martorell, Terrassa, Sabadell, Mollet i Granollers (Barcelona) sense passar per la capital catalana.
"Volem fer una aposta decidit pel ferrocarril, per aconseguir que tot allò que no funciona funcioni, però també per construir la primera gran línia que es construirà en aquest país des de fa moltes dècades", ha conclòs.