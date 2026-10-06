Junqueras acusa PSOE i Junts de "rebentar" el finançament o la condonació del FLA

BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha acusat aquest dimarts el PSOE i Junts de "rebentar" el nou finançament autonòmic, la quitança del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) o la governança catalana del Consorci de la Zona Franca de Barcelona per interessos partidistes.
"4.700 milions de la butxaca de les famílies d'aquest país són millor que zero, segur. I tothom ho sap. I tothom sap com estan l'educació, la salut, els serveis socials o les infraestructures d'aquest país. És un disbarat descomunal. És una prova d'egoisme i d'insensibilitat, d'inconsciència i d'irresponsabilitat tant per part de Junts com del PSOE", ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Preguntat per si l'avançament de la convocatòria electoral és un moviment responsable, Junqueras ho ha afirmat i ha apuntat que hi haurà noves condicions dels republicans per donar suport a un eventual govern del PSOE tot i que ha sostingut que és "improbable" que hi hagi una majoria socialista.
Ha comparat el paper de Junts i ERC en les demandes de cada grup al PSOE (per part dels postconvergents l'oficialitat del català a Europa o el traspàs de les competències en immigració a Catalunya, entre d'altres).
"La diferència està en que ERC sempre ha donat suport al que proposava Junts al Congrés. Sempre. I, en canvi, Junts no ha donat gens de suport a ERC", ha dit.