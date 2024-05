Junqueras (ERC) acusa Junts de fer una "pinça injusta" amb els socialistes

TARRAGONA, 26 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha criticat Junts aquest diumenge per fer una "pinça injusta" amb els socialistes en àmbits com l'habitatge o el model econòmic, i ha demanat la màxima representació per als republicans en les eleccions europees perquè Catalunya estigui representada a l'Eurocambra.

"Malgrat aquesta pinça injusta que encarnen tan sovint Junts i el partit socialista, nosaltres estem aquí per continuar treballant cada dia en defensa de la nostra societat, en defensa de Catalunya i en defensa de tota la nostra gent", ha expressat Junqueras, en un acte de campanya a Torredembarra (Tarragona).

Junqueras ha dit que Junts i PSC recentment han votat junts contra el "dret a viure en un habitatge digne", després que van deixar caure la regulació del lloguer de temporada al Parlament de Catalunya, i els ha retret defensar un model que no prioritza l'àmbit industrial a l'àmbit de Tarragona.

MOLINA: MÉS PES DEL "SUD"

Per la seva banda, el meteoròleg de Tv3 i número 2 d'ERC a les eleccions al Parlament Europeu, Tomàs Molina, ha reivindicat augmentar la veu dels països del sud a Europa, perquè les polítiques europees es dissenyin tenint més en compte els fenòmens concrets que afecten aquests Estats.

"Qui mana a Europa? Nosaltres, o manen més els de dalt? Em refereixo als del nord d'Europa. No hi ha una visió de les coses que passen aquí, i aquí ens passen coses que són molt diferents", ha assegurat Molina, que ha advertit de la importància d'actuar en els pròxims cinc anys davant els ràpids canvis al món.