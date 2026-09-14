Junqueras enceta una ronda de contactes per construir un "gran pacte" en educació

Volen que aquest acord es traslladi a "canvis legislatius" al Parlament
BARCELONA, 14 set. (EUROPA PRESS) -
El diputat d'ERC al Parlament Jordi Albert ha explicat que el partit encetarà una ronda de contactes amb tots els membres de la comunitat educativa (docents, famílies, alumnes, experts, sindicats, entitats i ajuntaments) liderada pel president de la formació, Oriol Junqueras, per impulsar la seva proposta de construir un "gran pacte de país" en matèria educativa.
En una roda de premsa aquest dilluns, Albert ha explicat que aquesta ronda de contactes servirà per buscar solucions "compartides" perquè el sistema educatiu guanyi estabilitat i no depengui de canvis legislatius ni pressupostos inestables.
El diputat republicà també ha aclarit que la seva iniciativa no consisteix a impulsar un grup d'experts, sinó a construir conjuntament una proposta, i ha explicat que ja han traslladat al Govern aquesta idea.
Albert ha assenyalat que estan definint l'agenda d'aquesta ronda de contactes, que en qualsevol cas no finalitzarà abans de l'inici del curs polític amb el debat de política general al Parlament, que se celebrarà del 29 de setembre a l'1 d'octubre.
També ha reivindicat que ERC posa així "la primera pedra" en la construcció de la proposta amb aquesta ronda de contactes, ja que considera que el Govern no ho pot fer.
Ha detallat que l'objectiu d'aquesta iniciativa és generar aquesta gran entesa i que això es traslladi a "canvis legislatius" al Parlament, però ha insistit que aquestes noves mesures hauran de ser compartides, tenir un espai propi i un seguiment del seu compliment.