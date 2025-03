Junqueras, sobre els problemes a Rodalies: Junts va gestionar Territori "11 dels últims 14 anys"

Posa en dubte un segon suplement del crèdit per incorporar-ho als pressupostos prorrogats

BARCELONA, 26 març (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que Junts també ha tingut un paper en la gestió de Rodalies, i ha recordat que han estat els titulars de la Conselleria de Territori de la Generalitat en "11 dels últims 14 anys".

Ho ha dit en preguntar-li pels problemes a la xarxa de Rodalies i sobre el paper de Junts en una entrevista de Ser Catalunya recollida per Europa Press: "És evident que alguna cosa no s'ha fet bé perquè, si després d'exercir la competència 11 dels últims 14 anys la situació és la que és, és evident que no s'ha fet bé".

Ha instat el Govern a trobar una solució i, "si no saben trobar-la, que acceptin" la solució que ERC proposa.

També ha afirmat que és compatible que les decisions i les gestions al voltant de Rodalies es prenguin a Catalunya i que es garanteixin els drets laborals dels treballadors.

DUBTA D'UNA SEGONA AMPLIACIÓ DE CRÈDIT

Preguntat per la voluntat del Govern d'aprovar una segona ampliació del crèdit per incorporar-ho als pressupostos prorrogats per arribar als 4.000 milions d'euros --després de l'aprovació de la primera per 2.168 milions aquest dimarts--, Junqueras ho ha posat en dubte: "Pot ser que no hi hagi mai una segona ampliació".

Ha defensat que la seva formació vol que l'executiu català pugui igualar el nivell de despesa i d'inversió de l'any anterior, però ha avisat que també pretenen "discutir" com aquests recursos es posen allà on, en les seves paraules, és més prioritari.