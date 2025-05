Junqueras diu que el PSOE també actua al marge de criteris democràtics

No vol que li demanin perdó per l'operació Catalunya, però sí que la Fiscalia actuï d'ofici contra els implicats

MADRID, 19 maig (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, considera que també el PSOE, i no només el PP, "continua actuant" al marge de "criteris democràtics" en qüestions d'espionatge a líders polítics i infiltracions policials en moviments socials.

Així ho ha expressat aquest dilluns davant els mitjans de comunicació, abans de la seva compareixença en la comissió que investiga l'operació Catalunya i l'espionatge amb Pegasus contra l'independentisme al Congrés.

Concretament, el líder independentista creu que els governs "tant del PP com del PSOE" actuen de manera "sistemàtica" contra tots els criteris establerts per la Comissió de Venècia sobre l'espionatge i per tant, "incompleixen" totes les condicions relatives a informar les persones investigades i també l'obligació que existeixi una autoritat independent que autoritzi aquests espionatges.

"Estem acostumats a que també el PSOE, en àmbits d'espionatge i en àmbits d'infiltracions policials, continuï actuant, sovint, al marge dels criteris democràtics", ha incidit.

DEURE POLÍTIC I MORAL

Quant als avenços de la comissió sobre l'operació Catalunya, Junqueras s'ha mostrat "convençut" que la Fiscalia hauria d'"actuar d'ofici" davant "tantes evidències i tantes proves" i en cas que això no passi, creu que la pròpia comissió, que actualment dirigeix el socialista Arnau Ramírez, "té el deure moral i polític" de posar en coneixement totes les evidències que s'han plasmat en la comissió.

Sobre la compareixença aquest mateix dilluns de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias en aquesta comissió, en la qual entre altres coses, ha dit que espera que algú li demani "perdó" per haver actuat contra ell, el líder d'ERC ha dit que ell no és aquí perquè li demanin perdó.

"Som aquí per exigir justícia i per recordar que l'Estat espanyol, a través dels seus àmbits judicials, ha incomplert sistemàticament els principis generals del dret", ha denunciat.