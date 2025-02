Junqueras diu que el PP "es pot permetre" criticar la quitança del deute perquè sap que "s'aprovarà igualment"

Considera impertinent que es compari la condonació com si fos un deute privat perquè "no hauria d'haver existit mai"

MADRID, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que les comunitats autònomes governades pel PP "es poden permetre el luxe" de criticar la quitança del deute perquè saben que "s'aprovarà igualment" en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) i que, per tant, se'n veuran beneficiades però alhora en treuran profit carregant contra el Govern central i l'independentisme.

Així ho ha sostingut en una entrevista a 'Las Mañanas de RNE', recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que és impertinent que es compari la condonació als territoris del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) com si fos un deute privat, ja que aquest passiu es va generar durant els anys de la crisi per l'infrafinançament d'algunes comunitats com Catalunya.

"Per al Partit Popular és molt fàcil fer declaracions altiloqüents perquè sap que s'aprovarà igualment en el CPFF d'aquest dimecres (...). Es pot permetre el luxe de dir que hi està en contra perquè sap que s'aprovarà i se'n beneficiarà igualment", ha respost preguntat per si creu que les comunitats del PP es negaran a rebre aquest ajut.

Junqueras ha recordat que el Govern central té en aquest consell "la meitat dels vots", per la qual cosa amb el suport d'una sola comunitat autònoma s'aprovarà la quitança del deute. En aquest sentit, ha afegit que si a algú li sembla injust ha de saber que "quan governava el PP" passava el mateix i també "imposaven decisions tot i que totes les comunitats hi estiguessin en contra".

QUALIFICA DE "CATÀSTROFE" I "CADUC" EL SISTEMA DE FINANÇAMENT

En aquest sentit, ha rebutjat que es compari la quitança als territoris amb el perdó d'un deute a una entitat financera o fins i tot amb Hisenda de qualsevol ciutadà. Ha defensat que el que ha passat és que hi ha comunitats que "es veuen obligades" a assumir un deute que no haurien de tenir perquè estan infrafinançades.

"Una família individualment no cobreix amb els seus ingressos el conjunt de la despesa en salut o en educació", ha prosseguit amb la seva explicació el dirigent d'ERC, en insistir que el deute de les comunitats "no hauria d'haver existit mai" i existeix perquè el govern del PP "va imposar el pagament d'interessos" per uns diners que "efectivament la nostra societat ja pagava".

Així mateix, ha assenyalat que el sistema de finançament "és una catàstrofe, i ho ha estat sempre", a més de ser un sistema caducat des de fa més d'una dècada, i que hi ha determinats territoris, alguns fins i tot governats pel PP com Andalusia, Múrcia o Castella-la Manxa que estan "clarament infrafinançats".