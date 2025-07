Junqueras: no hi haurà pressupostos "fins que el PSOE resolgui la recaptació de l'IRPF"

BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que no hi haurà pressupostos a Catalunya ni a Espanya "fins que el PSOE i el Govern central resolguin la qüestió de la recaptació fiscal, en particular de l'IRPF, i del model de finançament".

Ho ha dit aquest dimecres en una atenció als mitjans abans d'una mobilització convocada per CCOO i la UGT per exigir el desbloqueig de la negociació dels convenis col·lectius i la reducció de la jornada laboral davant la seu de Foment del Treball, a Barcelona.

"Lamentem l'actitud del PSOE a l'hora de bloquejar la negociació pressupostària i reclamem que el Govern d'Espanya compleixi els seus compromisos perquè és evident que no hi pot haver compromisos futurs si no hi ha compromisos presents", ha criticat Junqueras.

D'altra banda, ha instat les patronals a negociar la reducció de la jornada laboral i a millorar els salaris dels treballadors: "Estem convençuts que hi ha marge més que suficient per arribar a un bon acord en aquestes matèries", ha afirmat el president d'ERC.

Sobre el model de finançament, Junqueras ha assenyalat que "està caducat des de fa més d'onze anys" i ha dit que no té sentit negociar uns pressupostos si el PSOE i el Govern central, textualment, impedeixen que Catalunya disposi d'allò que necessita i mereix.