Junqueras diu que ERC no deixarà que ningú li imposi com presentar-se a les generals

"Segurament" no anirà a l'acte de Rufián i Montero el 9 d'abril a Catalunya perquè té "molts compromisos importants"
MADRID, 31 març (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit aquest dimarts que ERC ja representa a Catalunya el que defensa el front d'esquerres que volen organitzar Podem, el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, i altres dirigents de Sumar.
Per això, ha dit que respecta la manera en la qual l'esquerra es vol presentar a les generals i ha advertit que no deixarà que ningú li imposi com s'ha de presentar en aquests comicis: "A Catalunya s'hi presenta ERC".
Junqueras s'ha pronunciat així durant una entrevista a Tele 5, recollida per Europa Press, en la qual ha estat preguntat per l'acte que protagonitzaran el pròxim 9 d'abril a Catalunya l'eurodiputada Irene Montero, el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, i l'exdirigent dels Comuns, Xavier Domènech, per promoure una aliança d'esquerres que es presenti a les pròximes eleccions generals.
El líder d'ERC "segurament" no assistirà a aquest acte perquè diu que té "molts compromisos a l'agenda, compromisos importants" amb la realitat social de Catalunya i amb la nostra realitat municipal.
Això no treu, ha afegit, la seva "simpatia cap a tots els participants, incloent Xavier Domènech", amb qui va ser company a la universitat. De fet, ha dit respectar que altres partits polítics s'hi presentin plegats. Però ha deixat clar que "a Catalunya qui s'hi presenta és ERC".
Així, ha afirmat estar "segur que el que plantegen és justament el que ERC ja representa" a Catalunya i no aposta perquè la seva formació formi part d'aquest front perquè ell està "encantat" que Esquerra continuï sent Esquerra "com ho ha estat sempre durant 95 anys d'història".
NO HA ANAT A LA PRESÓ PERQUÈ COLAU SIGUI DIPUTADA EN UNA LLISTA D'ERC
Dit això, ha precisat que "si els partits polítics espanyols d'esquerra, dreta, centre o qualsevol decideixen presentar-s'hi per separat, junts, barrejats, dividits, units o com vulguin, doncs que facin el que els sembli" ja que "ERC no dirà a ningú què ha de fer a casa seva".
I ha volgut deixar clar que tampoc no deixaran que ningú els "imposi" com s'han de presentar ells a la seva. "Amb tot el respecte cap a tothom. Només faltaria", ha exclamat.
Sobre si havia afirmat aquests dies que ell no va anar a la presó --condemnat pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017-- per Catalunya perquè ara Ada Colau sigui diputada en una llista d'ERC, Oriol Junqueras ha etzibat: "És una evidència, jo crec que ningú no ho pot posar en dubte". Junqueras ha insistit que ell defensa Catalunya i no vol opinar sobre què fan els altres. "Més clar, l'aigua", ha conclòs.