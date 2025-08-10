Junqueras destaca el treball d'ERC al Consell d'Europa per al "monitoratge" de l'Estat

BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha destacat aquest diumenge el treball del seu partit al Consell d'Europa (COE) per posar l'Estat "sota monitoratge per les seves vulneracions de drets i llibertats essencials".
En un missatge d'X recollit per Europa Press, ha dit que han treballat "per aconseguir informes tan rellevants com el dels presos polítics o Pegasus".
Ho ha dit en resposta a un missatge a X de la sotssecretària general de Coordinació de Cambres legislatives d'ERC, Laura Castel i Fort, que ha destacat que tenen representació i veu des de fa més de cinc anys a l'Assemblea Parlamentària del COE, l'organització internacional "més important i referent de drets humans, democràcia i estat de dret".