Junqueras es desmarca de l'estructura B d'ERC: "Ni ho sabia ni vaig tenir l'oportunitat de saber-ho"

Assegura que desitja el millor a Rovira i li sembla bé que expliqui el que consideri quan vulgui



BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat de Militància Decidim en el congrés del 30 de novembre, Oriol Junqueras, s'ha desmarcat aquest dilluns de l'anomenada estructura B de la formació dessprés de deixar clar que no en sabia res: "Ni jo ho sabia ni vaig tenir l'oportunitat de saber-ho perquè segur que hi havia qui volia que no ho sabés".

En una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, ha assegurat que es va assabentar de les campanyes que duia a terme aquesta estructura quan es va publicar en els mitjans de comunicació, i creu que els seus impulsors, sense donar noms, no li ho van explicar per manca de confiança o perquè sabien que no tindrien el seu aval.

"No hi tinc res a veure. No formo part ni d'aquests grups, res de res, de la qual cosa em sento molt orgullós", ha recalcat Junqueras, després de reprovar les esmentades campanyes des d'un punt de vista ètic i polític.

En preguntar-li si la secretària general d'ERC, Mara Rovira, el va informar sobre aquest assumpte, ha evitat respondre i s'ha limitat a manifestar que li desitja el millor a més d'expressar-li el seu respecte, gratitud i consideració: "Estic segur que ella, com la immensa majoria de gent, ha de pensar que aquestes coses no es poden repetir".

Després d'afegir que està convençut que no hi ha cap missatge comprometedor d'ell sobre aquestes qüestions, ha lamentat que algú pensi que iniciatives com la dels cartells sobre l'Alzheimer puguin tenir eficàcia política, entre d'altres.

També ha aprofitat per criticar que el congrés del partit es faci més tard dels tres mesos que fixen els estatuts per celebrar un conclave un cop va deixar la presidència.

AMB PUIGDEMONT

Sobre quina relació té amb l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Junqueras ha recordat que mesos enrere van mantenir una conversa "llarga i agradable" a Bèlgica, però que no van parlar de qüestions com la de l'aleshores possible investidura de Salvador Illa.

"Ens havíem retrobat en altres ocasions, però potser va ser un retrobament més amable i propositiu. Faig una bona lectura de la trobada, i voldria que no sigui l'última", ha recalcat l'exlíder d'ERC, sense amagar que hi ha diferències entre tots dos.

FINANÇAMENT SINGULAR

Tot i que no va participar de les negociacions que van portar ERC a donar suport a la investidura d'Illa, ha reiterat que hi havia "moltes raons" per no fer-ho, però que ara han de treballar perquè l'acord amb el PSC es compleixi, també el del finançament singular.

En la seva opinió, l'acord per a un finançament singular té "elements d'incertesa" com el fet de desconèixer quina xifra representarà la quota de solidaritat i la importància que haurà de tenir l'Agència Tributària Catalana (ACT), que actualment compta amb gairebé 900 treballadors, per poder recaptar els impostos.

Per Junqueras, l'acord no és factible si no s'hi incorporen funcionaris de l'Agència Tributària espanyola, i ha reivindicat que en la seva etapa al capdavant de la Conselleria d'Economia va triplicar el nombre de treballadors de l'ACT.