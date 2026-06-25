Junqueras descarta la 'via Starmer' que Junts proposa a Sánchez: "La gent es mereix moltíssim més"

Recorda els compromisos "importantíssims" que els socialistes tenen pendents com el deute del FLA o el finançament
BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha valorat la proposta de Junts al president del Govern central, Pedro Sánchez, que dimiteixi i s'investeixi un nou president, i l'ha descartat: "Crec que la gent es mereix moltíssim més", ha apuntat en unes declaracions als mitjans aquest dijous a la seu del partit.
El líder republicà ha considerat que la gent espera solucions i no "espectacles, declaracions i contradeclaracions que no serveixen de res, que no aporten res", i ha criticat les faltes de respecte entre els representants polítics.
"No de discursos viuen les famílies, no de declaracions, contradeclaracions, titulars i faltes de respecte dels uns als altres. Ja n'hi ha prou, prou. Que es posin a treballar tots d'una vegada, com fem nosaltres", ha reclamat.
Junqueras ha tancat la porta a aquesta possibilitat, i ha citat alguns dels compromisos que els socialistes han de complir amb els republicans: "Tenim damunt la taula qüestions importantíssimes: la condonació del deute, el model de finançament, qüestions vinculades amb el cost de la vida...".
En la seva opinió, els catalans estan farts del teatre dels uns i els altres, i ha defensat que la gent necessita solucions per pagar el lloguer i no una lluita de titulars: "Ens avorreix molt", ha resolt.