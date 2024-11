Junqueras descarta entrar al govern d'Illa en el seu programa per tornar a liderar ERC

Crearà una "comissió de la veritat" per investigar les estructures paral·leles del partit

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident d'ERC i candidat a la reelecció, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest dimarts que, si ell torna a liderar el partit, no entrarà al govern del president de la Generalitat, Salvador Illa.

Ho ha assegurat en la presentació del programa de la candidatura que encapçala, Militància Decidim, al costat de la candidata a la secretaria general d'ERC, Elisenda Alamany, al jardins de Ca l'Aranyó, a Barcelona.

Junqueras ha assegurat que, si torna a presidir ERC, exigirà al PSC el compliment dels acords assolits amb els republicans: "Si no compleixen, és impossible que tinguin el nostre suport en cap àmbit", ha afegit.

LA MILLOR ALTERNATIVA AL PSC

El també exvicepresident del Govern ha defensat que ERC és la millor alternativa al PSC: "Volem ser una força política que exerceixi un paper central, que sigui protagonista, que sigui la millor alternativa al PSC, que en aquest moment acumula massa poder en massa àmbits institucionals".

Ha assegurat que les seves propostes no només pretenen guanyar el congrés d'ERC del pròxim 30 de novembre, sinó que van més enllà, i ha sostingut que el programa de Militància Decidim "va adreçat a la militància d'ERC, però també a la resta de la societat".

"RECOSIR EL PARTIT"

S'ha compromès a "cosir i recosir el partit" i recuperar la centralitat política, i ha assegurat textualment que veu indivisible la causa per la independència de Catalunya de la defensa dels drets socials i el benestar.

Alemany també ha manifestat que la candidatura vol canviar "les dinàmiques que han imperat els últims temps" en el partit per assolir aquest objectiu de recuperar la centralitat política a Catalunya.

MILITANTS EXPERTS

Per evitar que es repeteixin males pràctiques com les estructures paral·leles, Militància Decidim proposa crear una comissió de la veritat formada per 5 militants experts en diferents àmbits per concloure d'aquí a 3 mesos "qui en són els responsables i aplicar les sancions que corresponguin".

A més, proposen reformar la Comissió de Garanties perquè sigui un òrgan "únic i independent"; convertir el Consell Nacional en un "veritable parlament del partit", i impulsar la Sindicatura de la Militància --una o dues persones nomenades pel Consell Nacional per resoldre dubtes i greuges dels òrgans de direcció del partit--.

FEMINISME

La candidatura també es fixa com a objectiu que ERC sigui un partit paritari, i es proposa tenir un 50% d'alcaldesses i un 50% de dones militants, quan en l'actualitat és del 34%, ha exposat Alamany.

El programa també contempla revisar el protocol d'assetjament sexual de la formació i crear "lideratges de dones referents".

MUNICIPALISME I SECTORIALS

En relació amb el municipalisme, preveuen reforçar els mecanismes de formació i acompanyament als representants electes als ens locals, a més de crear un consell d'alcaldes i un consell de portaveus de l'oposició als consistoris.

També proposen reforçar les sectorials de la formació i millorar la seva coordinació amb l'activitat dels representants del partit a les cambres legislatives.

MARTA ROVIRA

Preguntat per si té la voluntat d'arribar a acords amb l'actual secretària general de la formació, Marta Rovira, que va demanar acabar "plegats" l'etapa de tots dos al capdavant de la formació, Junqueras ha expressat textualment que sempre està a disposició de tots els militants d'ERC.

"Tota la meva disposició a parlar amb tothom i tot el meu desig d'arribar a acords amb tota la militància d'ERC. La millor manera de fer-ho és amb el congrés", ha dit.