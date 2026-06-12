Junqueras demana que el TJUE posi "justícia allà on impera la injustícia" i s'apliqui l'amnistia

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 12 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha manifestat aquest divendres que espera que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) posi "justícia allà on impera la injustícia" i s'apliqui la llei d'amnistia.
En una anotació a X recollida per Europa Press, ha recordat que fa 7 anys del judici contra els organitzadors de l'1-O: "La causa va culminar amb condemnes severes per sedició, malversació i desobediència, i va marcar un abans i un després".
"Gràcies a l'exigència de l'independentisme es va aprovar, fa 2 anys, la llei d'amnistia. Avui, continuem esperant que s'apliqui", ha reclamat.