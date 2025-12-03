Junqueras demana a Sánchez "menys baralles i menys reconciliacions" amb Junts i més complir acords

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
Critica que "forma part de la tradició del PSOE incomplir els seus compromisos"
BARCELONA, 3 des. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al president del Govern central, Pedro Sánchez, "menys baralles i menys reconciliacions" amb Junts i més complir els seus compromisos, en al·lusió als acords d'investidura.
"Nosaltres no dediquem el nostre temps a barallar-nos i reconciliar-nos en públic diverses vegades al dia, perquè tenim una tasca molt més seriosa i molt més important: no regalar alcaldies a l'extrema dreta i obligar el PSOE a fer el que molt sovint no voldria fer", ha afirmat en al·lusió a Junts en unes declaracions aquest dimecres a València.
Així s'ha pronunciat el dirigent republicà en al·lusió als anuncis que va fer Sánchez dimarts sobre el compliment de diversos compromisos amb Junts.
Preguntat per si el sorprèn que Sánchez hagi reconegut diversos incompliments dels acords, Junqueras ha respost que no perquè "forma part de la tradició del PSOE incomplir els seus compromisos", i ha afegit que també forma part de la tradició que ERC n'exigeixi el compliment i ho aconsegueixi.
ACABAR LA LEGISLATURA
"Tots sabeu que el PSOE no fa, sinó que se l'obliga a fer", ha criticat Junqueras, que ha assegurat que si Sánchez compleix els seus compromisos trobarà l'estabilitat que necessita per acabar la legislatura.
Sobre si tem que el Govern central accepti una agenda de dretes en complir les exigències de Junts, Junqueras ha sostingut que l'únic que li interessa és "treballar per la societat" i les formacions polítiques que també ho fan.
"És molt fàcil criticar-se els uns als altres, és molt fàcil dir que no vols arribar a acords amb el del costat, però és evident que la nostra societat necessita grans acords", i ha afegit que ERC està disposada a arribar a acords si són bons per a la societat.