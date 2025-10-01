Junqueras demana justícia després de 8 anys del referèndum de l'1-O

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat memòria i justícia després de 8 anys del referèndum de l'1-O: "Avui encara hi ha represaliats, causes obertes i impunitat".
Així s'ha pronunciat aquest dimecres en un missatge a X recollit per Europa Press, quan es compleixen 8 anys del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.
Junqueras ha criticat que Catalunya "va ser víctima de la violència d'un estat que va intentar sotmetre la voluntat d'un poble", per la qual cosa ha reclamat memòria i justícia.