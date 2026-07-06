Junqueras demana a Junts votar a favor del FLA i el finançament i deixar-se "de retrets"

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat Junts a votar a favor al Congrés de la condonació del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) i del nou model de finançament: "Que es deixin de baralles, que es deixin de retrets i amenaces, i que pensin en Catalunya, i que pensin en les famílies del nostre país".
En una roda de premsa aquest dilluns, ha situat el mes de juliol com "decisiu" en aquests dos assumptes, acordats entre els republicans i el Govern central, raó per la qual ha insistit que les forces polítiques actuïn amb responsabilitat i pensin en Catalunya a l'hora de votar, en al·lusió indirecta a Junts.
"La batalla dels partits polítics els uns contra els altres, o sovint també dins de casa seva, és molt estèril, serveix de molt poc. Les batalles, els retrets constants, les amenaces i els insults que es dediquen els uns als altres no serveixen de res", ha subratllat Junqueras.
Ha destacat que la liquidació del deute del FLA, que està previst que es voti al Congrés durant aquest mes de juliol, suposaria que Catalunya redueixi el deute en 17.100 milions d'euros i permetria que la Generalitat pogués fer servir 1.100 milions d'euros que destinava a pagar els interessos d'aquest deute als serveis públics.
També ha destacat que amb el nou finançament, la tramitació del qual a la cambra baixa ha situat a la tardor, la Generalitat disposaria de 4.700 milions d'euros més, i ha insistit a introduir via esmenes la cessió de la recaptació de l'IRPF a la Generalitat, tot i que ha assenyalat que no hi renunciaran si no tira endavant per aquest camí.
NEGOCIACIÓ AMB JUNTS
Preguntat per si deixaran en mans del PSOE la negociació amb Junts sobre el FLA i el finançament, Junqueras ha respost que és "més aviat el contrari", i ha assegurat que intentaran convèncer a tothom, tot i que ha evitat concretar si això suposarà una reunió amb el líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Junqueras també ha reclamat al Govern que faci una "assignació molt més raonable" en la senda de dèficit a les comunitats autònomes, i li ha reclamat aplicar criteris similars als que la UE aplica als estats membres.
El dirigent republicà ha sostingut que els sostres de despesa de cada administració "no tenen per què ser idèntics", perquè hi ha administracions amb superàvit i d'altres amb neutralitat, que no tenen necessitat d'assumir dèficit.