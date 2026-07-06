Junqueras demana al Govern central que "traspassi la titularitat" de les autopistes si no les sap mantenir

BARCELONA 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat al Govern central que "si no sap fer el manteniment de les autopistes, que en traspassi la titularitat i els recursos".
Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa quan, en preguntar-li per les retencions a l'AP-7, Junqueras ha afirmat que qui té la titularitat de l'autopista és l'Estat, però que "el Govern de Catalunya té la possibilitat de prendre mesures".
Per exemple, el líder d'ERC ha plantejat rebaixar el peatge de la C-32 "perquè ajudaria a reduir la intensitat del trànsit", i ha apostat per transportar un nombre més gran de mercaderies en trens, però ha afegit que per fer-ho cal un manteniment adequat de la xarxa ferroviària.
INCENDIS FORESTALS
D'altra banda, s'ha referit als recents incendis a Catalunya, i ha assegurat que "la millor manera d'afrontar-los i de gestionar els boscos és donant suport a les activitats agràries i ramaderes, fent costat als ramaders i pastors".
Junqueras també ha donat les gràcies a "tothom que ajuda en l'extinció dels incendis" i també ha mostrat solidaritat amb les víctimes que han perdut les seves propietats.