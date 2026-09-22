Junqueras demana que el 6 d'octubre el TC acordi aplicar l'amnistia: "Ja no hi ha excuses"

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha demanat que el 6 d'octubre el ple del Tribunal Constitucional (TC) acordi l'aplicació de l'amnistia, i que es restitueixin els seus drets polítics i l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, pugui tornar a casa.
"Ja no hi ha excuses. Europa ha confirmat que la repressió no pot ser mai la resposta a un conflicte polític. El 6 d'octubre ha de marcar l'inici perquè els exiliats tornin a casa i es restitueixin els nostres drets polítics", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.
Així s'ha pronunciat després que el TC hagi avalat que la malversació del procés pugui ser amnistiada en acceptar que el magistrat José María Macías, que defensa el rebuig del Suprem a perdonar aquest delicte, redacti una decisió amb el criteri de la majoria, favorable a aplicar-la.
En un comunicat, els republicans critiquen que "la rebel·lió dels alts tribunals espanyols contra la llei d'amnistia fa dos anys que dura", i afegeixen que la política l'han de decidir els ciutadans amb el seu vot, i no pas els jutges.
El partit considera que la decisió del TC "confirma la solidesa de l'estratègia seguida per aconseguir l'amnistia i evidencia que la llei s'ha de complir sencera i sense més dilacions", per la qual cosa han exigit que s'apliqui de manera immediata a la resta de causes obertes, especialment als exmembres del Govern que continuen sense ser amnistiats pel TS.