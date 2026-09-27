Junqueras demana que el decret d'habitatge topi preus de lloguer de temporada i habitacions

César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha defensat que el reial decret llei sobre habitatge previst per al dimarts en el Consell de Ministres ha d'incloure el topall al lloguer de temporada i habitacions, a més de la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables, 2 de les 5 "garanties" que, considera, han d'estar en el text.
En una anotació en X aquest diumenge recollit per Europa Press ha assenyalat que "la por a perdre la teva casa no pot ser el negoci de ningú", i ha apuntat que el decret també ha d'incloure la pròrroga de 2 anys dels contractes de lloguer en vigor, major autonomia municipal per pujar l'IBI a grans tenidors i habitatges d'ús turístic i la fi, diu, dels privilegis de les societats d'inversió.
"Volem que cada família tingui una llar digna. Per això rehabilitarem habitatges buits, millorarem el transport públic i exigim protecció davant de l'especulació", ha afegit.