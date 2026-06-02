Junqueras demana en una carta a Omella que el Papa beneeixi la Sagrada Família en català

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 2 juny (EUROPA PRESS) -
El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha traslladat a través d'una carta al cardenal arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, la "importància essencial" que, com a mínim, el Papa Lleó XIV beneeixi la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família en català.
"Entenc totes les pressions que haureu rebut per part de molts sectors, però no hi ha cap dubte que la catalanitat i la catolicitat són dues de les característiques més rellevants de la vida i trajectòria del Servent de Déu. Les dues juntes", indica Junqueras en l'escrit aquest dimarts consultat per Europa Press.
A més, recorda que Antoni Gaudí, un home molt compromès amb l'Església catòlica i també amb Catalunya, "va ser detingut per no parlar en castellà quan anava a missa de l'Onze de Setembre".
"Us demano que feu vostra aquesta petició ben concreta i la traslladeu a la Secretaria d'Estat del Vaticà i al Nunci apostòlic d'Espanya i Portugal. Com haureu vist, les protestes públiques de molts catòlics catalans són cada dia més fortes".
D'altra banda, la consellera de Territori de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha afirmat que el Govern ha traslladat al Vaticà "la importància del català" per a Catalunya davant de la visita del Papa prevista del 9 a l'11 de juny.