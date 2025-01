Junqueras demana als socialistes que mostrin "voluntat" per complir els pactes com més aviat millor

BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha instat aquest dissabte els socialistes que mostrin "voluntat" per complir els acords com més aviat millor, en les seves paraules, si volen arribar a nous pactes en el futur.

"El que ha de decidir el partit socialista és quanta voluntat té a l'hora de complir els acords, quanta predisposició té a l'hora de complir-los com més aviat millor, per si una vegada complert es donés la circumstància que hi hagués una altra qüestió, algun altre acord a negociar", ha expressat Junqueras al Consell Nacional reunit a la seu d'ERC.

Junqueras ha avisat que ERC no té "voluntat d'arribar a nous acords" fins que es compleixin els vigents, cosa que, segons ell, és de sentit comú i de sentit majoritari per a molts treballadors, empreses, universitats, escoles o hospitals de Catalunya que necessiten més recursos.

Així mateix, el Consell Nacional ha ratificat aquest dissabte la decisió de la direcció dels republicans de no participar en la negociació dels pressupostos del 2025, informa ERC en un comunicat.

PRESSUPOSTOS DEL GOVERN

De cara als pressupostos de la Generalitat del 2025, Junqueras ha remarcat que els nous comptes han d'incorporar els recursos que es deriven de la millora recaptatòria d'un possible nou model de finançament per a Catalunya.

Com a àmbits prioritaris a desenvolupar, ha marcat el desplegament d'un nou finançament català, el traspàs íntegre de Rodalies a la Generalitat, o els serveis públics en educació, sanitat i serveis socials.