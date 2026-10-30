Actualitzat 30/10/2026 12:15

Junqueras demana a Adif i Puente "donar la cara" per la xarxa ferroviària

Archivo - El líder d'ERC, Oriol Junqueras
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 30 oct. (EUROPA PRESS) -

El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha afirmat que Adif i el ministre de Transports, Óscar Puente, "han de donar la cara" pel pressupost destinat a conservar la xarxa ferroviària.

En una publicació a X aquest divendres, Junqueras ha criticat que "Espanya destina a conservar cada quilòmetre de la xarxa ferroviària la meitat que la mitjana europea".

"Les tragèdies d'aquest any fan encara més urgent allò que fa anys que reclamem des d'ERC: inversions i garanties de seguretat a Catalunya. Amb la vida de les persones no s'hi juga", ha dita.

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